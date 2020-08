Guida lo scooter ubriaco fradicio: "Se chiudete un occhio vi do 1.000 euro"

Un sirmionese classe 1972 è finito nei guai, dopo essere stato fermato a Desenzano per un controllo della velocità. L'uomo stava viaggiando in scooter a 94 km/h in pieno centro abitato, dove il limite è di 50.



Gli agenti della Locale hanno subito capito che aveva bevuto e, a seguito del test con l'etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico di 1.59, tre volte oltre il limite di legge.



A quel punto lo scooterista ha avuto la brillante idea di cercare di corrompere i poliziotti: "Se chiudete un occhio vi do 1000 euro", ha detto loro. Così, oltre al sequestro del mezzo e al ritiro della patente, è scatta la denuncia a piede libero per induzione alla corruzione.

