Pauroso blackout, la città al buio: più di 1.000 famiglie restano senza corrente

È durato circa cinque ore, dalle 15 alle 20, il blackout che martedì pomeriggio ha interessato la città di Desenzano del Garda. Sarebbero almeno mille le utenze interessate tra contatori domestici (le famiglie) e attività commerciali, industriali e artigianali: non pochi i disagi e i danni economici, con bar e locali costretti a chiudere in anticipo a causa dell'assenza di corrente.

L'incendio e il blackout

Immediato l'intervento dei tecnici di E-Distribuzione, l'azienda che gestisce 1,150 milioni di km di rete in Italia per conto di Enel, distribuendo energia elettrica ad oltre 32 milioni di clienti: in azione anche i tecnici e gli operai del Comune, oltre ovviamente ai Vigili del Fuoco. Questi ultimi, in particolare, sono stati chiamati a intervenire per l'incendio che si è scatenato (forse a causa di un sovraccarico, ma gli accertamenti sono in corso) alla centralina Enel di Via Marconi, in zona Capolaterra.

Probabilmente è da qui che si è poi diffuso il guasto: la centralina è inevitabilmente “saltata”, generando così un effetto a catena su tutti gli altri impianti operativi sul territorio comunale. I primi segnali di malfunzionamento, come detto, intorno alle 15: l'effetto domino si è diffuso rapidamente tra i quartieri, e solo intorno alle 20 si è tornati alla (quasi) definitiva normalità.