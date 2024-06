Desenzano: appena uscito di galera, lo beccano con oltre 2 etti di cocaina

Cocaina in tasca, altra in casa: appena uscito dal carcere, è stato beccato con oltre 2 etti di droga. Un giovane di 29 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato a Desenzano del Garda dagli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Marco Matteo Mensi. Il ragazzo è stato intercettato in zona stazione durante un pattugliamento in borghese, nell'ambito di un'attività di controllo del territorio e di presidio nelle zone sensibili.

In casa oltre 2 etti di cocaina

Il 29enne aveva già con sé alcune dosi di cocaina pronte per essere spacciate: la successiva perquisizione, nell'abitazione della sorella di cui era ospite, ha permesso di recuperare e sequestrare altre 29 dosi pronte alla vendita, più 2 etti di cocaina ancora da tagliare. La merce, rivenduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare fino a 20mila euro.

Già noto alle forze dell'ordine, come detto era appena uscito dal carcere dopo aver scontato una pena di 11 mesi per sequestro di persona. Mercoledì mattina è stato trasferito a Brescia per la direttissima.