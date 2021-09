Controllo a sorpresa, nel bar ci sono due lavoratori in nero: maxi multa di 18mila euro

Multa salatissima per un locale di Desenzano del Garda. Il fatto risale a giovedì 16 settembre, ma è stato reso noto solo ieri dai carabinieri della locale stazione.

Accompagnati dai colleghi del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro), nel corso di un controllo a un bar-chiosco i militari hanno identificato due lavoratori non in regola sui tre presenti e, di conseguenza, hanno disposto la sospensione dell’attività, sanzionando i titolari per 18.000 euro.

La maxi multa è dovuta alle violazioni inerenti la mancanza dei regolari contratti di lavoro e del documento di valutazione rischi.