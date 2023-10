Macchinario in fiamme: attimi di paura in azienda, operaio intossicato

Fiamme, paura e tanto fumo in un’azienda di via Allende a Desenzano del Garda. Per cause ancora da chiarire, una macchina confezionatrice ha improvvisamente preso fuoco. L’allarme è scattato poco prima delle 7 di oggi, martedì 17 ottobre, dal calzificio Gallo: sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, arrivati da Salò e Desenzano, e due ambulanze della Croce Rossa. Le fiamme sono state domate in breve tempo dai pompieri, per fortuna senza danni per il resto del capannone o gravi conseguenze per gli operai.



Nessuno è rimasto ustionato, ma un lavoratore avrebbe accusato un lieve malore a causa del fumo che si è sprigionato dal rogo: è stato trasferito all’ospedale di Desenzano per gli accertamenti del caso. Come detto, per lui nulla di grave: il ricovero al pronto soccorso del nosocomio della cittadina gardesana è infatti avvenuto in codice verde. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per completare le operazioni di bonifica.