Si schianta in bici davanti al supermercato: uomo in ospedale

È stata una domenica mattina da dimenticare per un uomo di 74 anni, protagonista di una brutta caduta in bicicletta a Desenzano del Garda.

Mancavano pochi minuti alle 11.30, quando il 74enne ha perso il controllo della bici lunghi via Dugazze, di fronte al Penny Market, rovinando malamente sull'asfalto. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno subito chiamato il 112.

Per soccorsi è stata inviata in codice giallo un'ambulanza della Croce Rossa: dopo le prime cure in loco, l'équipe medica ha accompagnato il ciclista al vicino ospedale gardesano, dov'è stato ricoverato per tutti gli accertamenti del caso (nulla di grave, per fortuna). Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Stradale.