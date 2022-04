Passanti sotto shock: cadavere di donna riemerge dalle acque del lago

Drammatico ritrovamento, all'alba di venerdì, nelle acque del lago di Garda: verso le 6, alcuni passanti hanno notato il corpo senza vita di una donna a pochi metri dal lungolago, nella zona della spiaggia Feltrinelli, e hanno dato l'allarme. Il cadavere è stato recuperato e portato a riva: stando ai primi esami, non presenterebbe alcun segno di violenza. Si escluderebbe quindi l'eventuale responsabilità di terze persone.

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Desenzano, che hanno chiuso il lungolago. Stando ad una prima ispezione cadaverica, il decesso della donna sarebbe avvenuto per annegamento, non molte ore prima del drammatico ritrovamento.

La vittima non è ancora stata identificata: al momento non risultano denunce di persone scomparse nella zona. Sono due le ipotesi investigative aperte: la donna potrebbe essere caduta accidentalmente nel lago, oppure potrebbe essersi trattato di un gesto estremo.