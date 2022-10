Bambini trovano un sasso e lo portano al nonno: è una bomba a mano

"Ritrovata una bomba a mano della Seconda guerra mondiale in una spiaggia privata sul lungolago Cesare Battisti. Allertati dal sindaco Guido Malinverno, in circa 40 minuti la nostra squadra - composta da 10 volontari - ha messo in sicurezza l'area, in attesa dell'intervento degli artificieri". Così la Protezione Civile del Basso Garda nel segnalare l'insolito (e pericoloso) ritrovamento di domenica sera.

Il ritrovamento

E' successo a Desenzano, come detto in una spiaggia privata sul lungolago, in zona Desenzanino: l'ordigno - una bomba a mano di più di 70 anni fa, a quanto pare ancora potenzialmente inesplosa - è stato trovato da una coppia di fratellini di 6 e 7 anni, che hanno chiesto aiuto al nonno convinti che fosse una sorta di strano sasso.

Gli artificieri

L'anziano, non senza preoccupazione, ha recuperato l'ordigno, allontanato i nipoti e subito allertato le autorità. Il sindaco Guido Malinverno ha dunque allertato la Protezione civile, in attesa dell'arrivo degli artificieri: sul posto gli specialisti dell'ottavo reggimento Genio Guastatori Folgore di stanza a Legnago, Verona.