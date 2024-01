Bimba morta in ospedale a soli 2 mesi: eseguita l'autopsia

È stata restituita ai familiari la salma della bimba di due mesi morta sabato scorso all’ospedale di Desenzano. Al termine dell’autopsia eseguita nella mattinata di oggi (giovedì 11 dicembre) il sostituto procuratore Francesco Carlo Milanesi ha concesso il nulla osta per la sepoltura.

Per fare luce sul decesso della piccola, avvenuto per le complicazioni di una bronchiolite, era infatti stato aperto un fascicolo a carico di ignoti (non ci sono quindi indagati) per omicidio colposo ed erano state sequestrate le cartelle cliniche sulle quali proseguono gli accertamenti degli inquirenti. Ulteriori indicazioni potrebbero arrivare nei prossimi giorni dagli esiti dell’esame autoptico, mirato anche ad accertare se la bimba fosse affetta da patologie congenite che potrebbero in qualche modo aver contribuito a far precipitare il quadro clinico.

La piccola abitava a Gozzolina di Castiglione delle Stiviere con i genitori, di origini rumene, e il fratello più grande che frequenta le scuole elementari: proprio nel paese al confine con la nostra provincia potrebbero essere celebrate, nei prossimi giorni, le esequie.