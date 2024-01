Bimba di 2 mesi muore in ospedale per una bronchiolite

Dramma in ospedale a Desenzano del Garda: una bimba di 2 mesi e mezzo è morta sabato per le complicazioni di una bronchiolite, una malattia – ricorda la Società italiana di Pediatria – che colpisce i bambini più piccoli, soprattutto di pochi mesi, provocando sintomi come tosse, febbre e difficoltà respiratorie. Proprio per questi motivi la piccola è stata accompagnata in ospedale, ma le sue condizioni si sono rapidamente aggravate fino al tragico epilogo.

La bronchiolite nei bambini

La bimba abitava a Gozzolina di Castiglione delle Stiviere con i genitori, di origini rumene, e il fratello più grande, che frequenta le scuole elementari proprio a Gozzolina. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, lasciando sgomenta l’intera comunità. Negli ultimi anni, riferisce l’Istituto superiore di Sanità, sono aumentati i casi di bronchiolite nei bambini: all’impennata hanno contribuito varianti del virus respiratorio sinciziale (VRS), responsabile della malattia.

La bronchiolite può causare insufficienza respiratoria soprattutto nei bambini con età inferiore a un anno: nei casi più significativi c’è il rischio di sviluppare forme cliniche molto gravi tali da richiedere l’ospedalizzazione e il ricovero in terapia intensiva. Fase di massima allerta in tutta Italia: ci si avvicina al picco dell’epidemia stagionale.