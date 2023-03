Nel furgone del lavoro 50mila euro di marijuana: operaio in manette

Un borsone colmo di marijuana, pronta per essere divisa in dosi e poi venuta. È quanto hanno scovato i carabinieri di Desenzano del Garda a bordo del furgone di un operaio, poi inevitabilmente finito in manette. In tutto quattro chili di marijuana: erano custoditi nella valigia nascosta sotto una coperta e alcuni attrezzi da lavoro. Una volta venduta, avrebbe potuto fruttare poco meno di 50mila euro.

Il furgone è finito nel radar dei militari del Radiomobile lungo l'autostrada A4, all’altezza del casello di Desenzano: alla vista dell’auto dei carabinieri, l’uomo avrebbe infatti pigiato sull’acceleratore aumentando notevolmente la velocità; tanto è bastato ad insospettire i militari, che hanno così deciso di effettuare un controllo. Nessun inseguimento: il furgone è stato tallonato a distanza fino al casello di Peschiera, dove è scattata la perquisizione. Il mezzo è stato ispezionato meticolosamente, poi la scoperta del borsone: all'interno c'erano quattro involucri termosaldati, contenenti circa un chilogrammo di marijuana ciascuno.

Nel frattempo, grazie al coordinamento tra le centrali operative, sono giunte sul posto altre due pattuglie: una da Peschiera e l'altra da Desenzano. Furgone e conducente - un operaio albanese di 50 anni - sono stati trasferiti in caserma. A conclusione dei necessari accertamenti, il 50enne è risultato avere diversi precedenti, sempre per reati di spaccio: è stato arrestato e subito portato nel carcere veronese di Montorio. Nelle scorse ore la convalida del giudice: resterà dietro le sbarre almeno fino al processo. Le indagini proseguono per ricostruire la rete criminale di cui farebbe parte: si pensa, infatti, che sia un corriere della droga con alle spalle un'organizzazione più ramificata.