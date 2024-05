Ricercato per rapina: se ne stava comodo sul treno ad alta velocità

Lo cercavano da tempo, dato che era stato condannato a 8 mesi di reclusione per rapina, oltre a dover pagare una pena pecuniaria di 200 euro. Ma evidentemente lui non aveva paura, tanto da non cambiare di una virgola le brutte (e illecite) abitudini. È finito nel mirino degli agenti della Polizia Ferroviaria durante un controllo straordinario effettuato, venerdì 10 maggio, su un treno ad alta velocità della linea Milano-Venezia.

L’uomo, un 38enne egiziano, è stato individuato tra i viaggiatori e riconosciuto immediatamente dagli agenti. Un volto non nuovo il suo: in quanto, si legge in una nota, "soggetto abitualmente dedito alla commissione di reati in ambito ferroviario".

Il controllo è scattato quando il convoglio era in prossimità della stazione di Desenzano del Garda: dagli accertamenti in banca dati è poi emerso che il 38enne era ricercato dall’autorità giudiziaria perchè doveva ancora scontare una pena di 8 mesi di reclusione per rapina. Inevitabili le manette e il viaggio, questa volta a bordo di un’auto della polizia, verso il carcere di Brescia per scontare la condanna.