Non risponde alle chiamate, sfondano la porta e la trovano esanime a terra

E' ancora viva, ma sta lottando per la vita in ospedale l'anziana ultra 90enne che nel primissimo pomeriggio di mercoledì è stata soccorsa quando era ormai esanime a terra, nella sua abitazione di Desenzano del Garda in Via Roma, in pieno centro.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 13 da una residente, che ha allertato la Polizia Locale in quanto la sua vicina non rispondeva più alle chiamate. Gli agenti del comando di Via Carducci si sono subito mobilitati, e con i loro i Vigili del Fuoco.

I pompieri sono entrati dalla finestra e hanno trovato la signora a terra: sono stati fatti entrare i sanitari dell'automedica e di un'ambulanza di Garda Emergenza, che hanno provveduto alle prime operazioni di soccorso e al successivo trasferimento in ospedale. E' ricoverata a Desenzano, in gravissime condizioni.