Lite in appartamento tra conoscenti: gli spaccano la faccia a pugni

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata nella notte appena trascorsa. "Sono stato aggredito": questo l'allarme lanciato da un giovane uomo da via Ettore Andreis a Desenzano. E la macchina dei soccorsi si è mossa molto rapidamente: in pochi minuti, sul posto sono arrivate due ambulanze e una pattuglia della polizia del locale commissariato.

Vittima del presunto pestaggio è un 35enne lituano: individuato, verso 0.30 di lunedì notte, nei pressi di un residence turistico della zona: pare che il suo volto fosse completamente tumefatto. L'uomo è quindi stato accompagnato al pronto soccorso del Civile di Brescia per gli accertamenti e le cure del caso: ricoverato in codice giallo, è ancora sotto osservazione medica.

Una vicenda tutta da chiarire: la vittima avrebbe raccontato di essere stato malmenato da un conoscente, al termine di una lite scoppiata - a quanto pare - all'interno dell'appartamento del residence in cui alloggia. Sarebbe stato colpito al volto da una raffica di pugni, ma non si esclude che l'aggressore abbia utilizzato un oggetto contundente.

Indagini in corso per ricostruire i motivi della lite, degenerata in un pestaggio: al momento gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Non si esclude che, già nelle prossime ore, ci possano essere sviluppi: l'aggressore sarebbe infatti già stato individuato.