Torna la dermatite del bagnante: bolle e prurito dopo il tuffo al lago

Sul lago di Garda lo sgradito ritorno della dermatite del bagnante. Ovvero: una reazione di tipo allergico che colpisce la pelle dovuta alla presenza di un parassiti che attacca gli uccelli acquatici, in particolare anatre e cigni (anzi, soprattutto i cigni). Un problema che si ripresenta, puntuale, ogni estate: ne dà notizia il Giornale di Brescia, che riferisce di svariati casi sulle spiagge di Moniga, Manerba e San Felice. In gergo nostrano è conosciuta anche come “grattarola”.

Che cos'è la dermatite del bagnante

La dermatite del bagnante, come riferisce Ats, è nota anche come dermatite da cercarie: si manifesta con un esantema (arrossamento) causato da parassiti che in ambiente acquatico possono attaccare uccelli (anatre, oche, cigni e gabbiani) ma anche alcuni mammiferi (castori e topi muschiati: certo non è questo il caso del lago di Garda).

Le larve di questi microscopici parassiti vengono liberate in acqua da lumache infette. Invece si parassitare gli animali che fungono generalmente da ospiti, appunto gli uccelli acquatici, le cercarie possono anche penetrare nella pelle dei bagnanti, provocando le dette reazioni allergiche.

I sintomi della dermatite del bagnante

La scala dei sintomi è molto variabile da persona a persona, anche in base all'esposizione e all'effettivo contatto con i parassiti. Possono essere molto fastidiosi ma di regola non costituiscono un pericolo nella salute. Questi i più diffusi: prurito e bruciore della pelle, piccole pustole rosse, vesciche. Le pustole di solito si manifestano entro 12 ore: è sconsigliato grattare le zone più colpite, circostanza che può portare a infezioni batteriche. Nei casi più gravi il prurito può durate anche una settimana: in caso si possono assumere farmaci antistaminici.