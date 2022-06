Noleggia un pedalò, poi scompare in mezzo al lago: ricerche senza sosta

Ricerche disperate nelle acque del lago di Garda: dal tardo pomeriggio di sabato un uomo di 33 anni - di origine pakistana e di casa in Val Trompia - risulta infatti disperso. Verso le 17, l’uomo ha noleggiato un pedalò, poi ha lasciato la spiaggia Feltrinelli di Desenzano e ha preso il largo. Ma non ha più fatto ritorno.

La barca a pedali alla deriva è stata notata, un’ora e mezza più tardi, nello specchio d’acqua compreso tra Desenzano e Sirmione da un mezzo della Croce Rossa, che stava pattugliando il Benaco. A bordo non c’era però nessuno ed è quindi scattato l’allarme. In poco tempo sono partite le ricerche, coordinate dalla guardia costiera di Salò, che hanno impegnato anche i vigili del fuoco di Brescia e il nucleo sommozzatori di Milano.

Le operazioni sono proseguite anche con il buio: da La Spezia sono infatti arrivati i droni usati per le ricognizioni notturne e in campo sono scesi anche i robot subacquei dei volontari del Garda. Le ricerche sono andate avanti per molte ore, ma inutilmente.

Pare che il giovane non indossasse il giubbotto di salvataggio presente sul pedalò e con il passare delle ore diminuiscono le speranze di trovarlo ancora in vita : il 33ene potrebbe essere stato vittima di un malore dopo un tuffo nel lago, oppure essere accidentalmente caduto dall'imbarcazione. Ma chi indaga non esclude nemmeno la pista del gesto estremo.