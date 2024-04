Ospite di un hotel di lusso, denuncia l'osteopata: «Sono stata abusata»

Un hotel di lusso del Bresciano, un trattamento di osteopatia, un'accusa - grave - di violenza sessuale. A distanza di due anni dai fatti, il 17 maggio presso il tribunale di Brescia si terrà l'udienza preliminare nella quale il Gup sarà chiamato a valutare il possibile rinvio a giudizio per un osteopata, accusato da una cliente di violenza sessuale. Il caso è riportato sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

I fatti risalgono al 2022, quando l'osteopata - che ora non lavora più nella struttura - lavorava in un resort di lusso della nostra provincia. Un'ospite della struttura ha denunciato ai carabinieri di avere subito la violenza, e di non essersi potuta opporre a causa della rapidità con la quale avrebbe agito il professionista.

Negli ultimi mesi sono state condotte indagini accurate per delineare i contorni della vicenda. I risultati delle indagini passeranno al vaglio del Gup, che deciderà se rinviare a giudizio l'osteopata. La struttura nella quale si consumò la presunta violenza è del tutto estranea alla vicenda.