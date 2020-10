Uccisa dalla malattia in poco più di una settimana, Denise muore a soli 21 anni

“Riposa in pace dolcissimo angelo. Non ci sono parole, solo tante lacrime per queste maledette ingiustizie”: così i cittadini di Rudiano commentano, sui social, la notizia della morte di Denise Paganotti. Una vita spezzata in poco più di un settimana e davvero troppo presto: aveva solo 21 anni.

Una ragazza solare, sempre sorridente e amata da tutti. Nessuna patologia pregressa e tantissimi progetti e sogni ancora da realizzare: è stata uccisa da una malattia fulminante. Non ha nemmeno avuto il tempo di combattere: avrebbe iniziato a non sentirsi bene poco più di una settimana fa. Prima il ricovero al Civile di Brescia, poi il trasferimento in una struttura di Milano: a nulla sono valsi i disperati tentativi dei medici, il cuore di Denise si è fermato giovedì sera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La notizia è circolata rapidamente nel paese della Bassa, ma non ci sono davvero parole per commentare una tragedia così grande: si è pregato tanto, anche tra i banchi del consiglio comunale. Sindaco, assessori e consiglieri hanno osservato un minuto di silenzio in segno di lutto. Lacrime e sgomento in tutto il paese che in queste ore si ta stringendo attorno ai genitori della giovane e alla sorella Veronica. Ancora da stabilire la data dei funerali.