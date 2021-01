Cavalcavia da demolire per la Tav: tratto di autostrada A4 chiuderà per 10 ore

L'autostrada A4 si prepara a chiudere per permettere i lavori di demolizione del cavalcavia n. 247 al Km 252+661. Si tratta di un'operazione che rientra nel maxi cantiere avviato dal consorzio CepavDue per la realizzazione del lotto Brescia-Verona della TAV. L'A4 sarà off-limits in entrambe le careggiate tra i caselli di Sirmione e Peschiera, dalle 20 di sabato 30 alle 6 di domenica 31 gennaio.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Sirmione, ad eccezione di quelli con mezzi pesanti con carico superiore alle 25 tonnellate, che dovranno uscire al casello di Desenzano e – una volta convogliati nella Sr11 – potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera. Similmente, i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la Sr11 potranno rientrare in A4 a Sirmione, ad eccezione di quelli con mezzi pesanti con carico superiore alle 25 tonnellate, che dovranno rientrare al casello di Desenzano.

Durante le operazioni, resteranno naturalmente chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia a Sirmione e quello per Milano al casello di Peschiera.