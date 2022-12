Vandali scatenati in paese: danni al centro parrocchiale, divelti i paletti stradali

Paletti stradali divelti, auto danneggiate, portefinestre mandate in frantumi. È il triste elenco delle strutture e degli arredi pubblici deturpare da ignoti vandali in Via Roma e nella frazione Pieve di Corticelle a Dello.

I raid nei giorni scorsi: nel mirino sarebbe finita la zona di via Roma e per ben due volte il centro parrocchiale di Pieve di Corticelle. Nel giro di due settimane la struttura, dedicata dalla memoria di Fra Giacomo Bulgaro, è stata danneggiata.

Porte scassinate, vetri e finestre mandati in frantumi durante l'ultimo raid che sarebbe avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. A trovare vetri infranti e le porte danneggiate sarebbero stati i genitori di un bambino che proprio nel pomeriggio di giovedì avrebbe dovuto festeggiare il compleanno, insieme agli amici, all'interno della struttura. Festa saltata, visti i danni ingenti. I volontari dell'associazione "Amici della Pieve" che gestiscono il centro hanno pochi dubbi: si tratterebbe di un raid vandalico e non di un tentativo di furto, dato che all'interno non ci sarebbe nulla di valore. Indagini in corso: al vaglio dei carabinieri ci sono le immagini delle telecamere della zona.

Come detto altri episodi di vandalismo si sarebbero registrati in via Roma, come denuncia un residente sulla pagina Facebook del paese: sarebbero state rovinate macchine, rubati o spaccati gli ornamenti fuori dai negozi e addirittura sradicati i paletti stradali per poi essere lanciati sui balconi della case. "Bisogna agire nei loro confronti poiché il danno è principalmente a carico dei cittadini e delle attività", scrive l'uomo sui social.