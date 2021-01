Ondata di furti nel weekend: case svaligiate dai ladri in tre paesi

Ondata di furti nel weekend in vari paesi della Bassa Bresciana: colpi riusciti a Dello e Montichiari, solo sfiorati a Borgosatollo. Come spesso accade, alla denuncia alle forze dell'ordine sono seguite le pubblicazioni di foto, video e commenti su Facebook.

A Dello i banditi sono entrati in azione in Via Sigalini: qui sono riusciti a forzare la porta d'ingresso e a rubare gioielli e altri valori prima di scappare nei campi. Le telecamere di videosorveglianza hanno inquadrato un malvivente, con il volto coperto da un passamontagna.

Colpo riuscito, purtroppo, anche a Montichiari: nella frazione di Santa Giustina i ladri sono entrati in una casa ancora nel pomeriggio, forzando la porta. Portandosi via tutto quello che potevano. Tentato furto pomeridiano anche a Borgosatollo: i banditi sono stati messi in fuga dall'abbaiare del cane. Indagano i carabinieri.