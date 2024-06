Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi (mercoledì 19 giugno) a Dello. Un operaio di 35 anni avrebbe riportato seri traumi e lesioni a una mano, rimasta schiacciata in una pressa. È accaduto, poco prima delle 7.30, nello stabilimento della Kemper srl di via Ponterosso: scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sono tempestivamente intervenute un’ambulanza di Dello Soccorso e un’automedica.

Il 35enne ferito è un dipendente dell’azienda, specializzata nella realizzazione di prodotti chimici per l’industria; non avrebbe mai perso i sensi, ma la tipologia e la serietà delle lesioni rimediate ha imposto l’intervento dell’eliambulanza (atterrata nelle campagne di Boldeniga) e il suo trasferimento all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è presente un centro per le urgenze della mano e degli arti superiori.



Il lavoratore non è in pericolo di vita e i medici faranno il possibile per scongiurare il rischio di amputazioni. Per gli accertamenti e i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri di Dello e i tecnici della Psal (prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) di Ats.