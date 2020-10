Malore improvviso mentre è al lavoro, muore giovane padre di famiglia

Dramma in un’azienda agricola di via Cesare Battisti a Dello: nel primo pomeriggio di lunedì un uomo di 39 anni è morto a causa di un malore improvviso, probabilmente un infarto. Il lavoratore, di origine indiana ma da anni residente nella Bassa, si sarebbe sentito male mentre si stava cambiando e preparando per rientrare nella sua abitazione di Offlaga, dove lo attendevano la moglie e i loro tre figli.

Un collega lo avrebbe trovato a terra, privo di sensi, facendo così scattare l’allarme. Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e pure l’elisoccorso partito da Brescia, ma per Sandeep Singh, questo il nome della vittima, non c'era ormai più nulla da fare.