Fiamme e paura, va a fuoco una palazzina: 7 famiglie restano senza casa

Fiamme e paura (ma nessun ferito) giovedì mattina in Via Roma a Dello, in una palazzina non lontana dal centro del paese: l'incendio è divampato da un appartamento disabitato, al terzo piano, ma le cause non sono ancora note. L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.30 dagli stessi residenti, che sono riusciti tutti a mettersi in salvo, anche grazie al provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco.

Il bilancio è comunque drammatico, con la palazzina dichiarata (per ora) inagibile e ben 7 famiglie sfollate, in tutto 15 persone che saranno ospitate da parenti o in alloggi messi a disposizione dall'amministrazione comunale.

L'incendio

Ci sono volute diverse ore per domare le fiamme: sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate da Brescia, Chiari, Orzinuovi e Verolanuova. Non facile il lavoro dei pompieri, che hanno fatto di tutto per circoscrivere l'incendio evitando che si propagasse alle abitazioni circostanti. Così è stato, ma l'edificio è stato ampiamente danneggiato: significativi i danni anche al tetto in legno.

Subito intervenuti anche i Carabinieri di Dello e Verolanuova e gli agenti della Polizia Locale (anche da Barbariga), i volontari della Protezione Civile e dell'associazione Aeronautica, poi due ambulanze e l'automedica: ma nessuno, come detto, ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale.

Le parole del sindaco

In prima linea anche il sindaco di Dello, Riccardo Canini: "Ringrazio tutti gli agricoltori che, con grande tempestività - scrive il primo cittadino - hanno lasciato il loro lavoro e sono intervenuti con acqua a supporto dei Vigili del Fuoco. Grazie ai volontari, alle forze dell'ordine, ai dipendenti comunali, alle tante persone che hanno portato acqua ai soccorritori e alle persone colpite dall'incendio. L'Italia che sogno è questa, fatta di gente che si stringe la mano e corre in aiuto del prossimo".