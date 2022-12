Fuga di gas, poi l'esplosione: ustioni al volto e al corpo per una coppia

Verso le 20 di sabato 17 dicembre, due anziani sono rimasti ustionati all'interno della loro abitazione, a seguito di un'esplosione avvenuta nel locale della caldaia, probabilmente causata da una fuga di gas.

Per i soccorsi sono stati inviato sul posto gli uomini del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Brescia. Ad essere coinvolte due persone di 82 e 85 anni, le quali hanno riportato ustioni al volto e al corpo; per fortuna, non sembrano essere in pericolo di vita.

I pompieri hanno evacuato per precauzione anche i vicini. L'abitazione, tuttavia, non ha riportato danni strutturali.