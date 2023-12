Sprangate contro un'auto in sosta, poi prende a calci un'ambulanza

Scene di straordinaria follia nella serata di lunedì a Dello, dove un uomo di mezza età , armato di un tubo in metallo ha seminato il panico in strada. Completamente fuori di sé, se la sarebbe presa con le auto in sosta: in particolare si sarebbe accanito contro un veicolo, colpendolo ripetutamente con il cilindro che stringeva tra le mani. Poi se la sarebbe presa con una colonnina di ricarica dell’auto elettriche, che avrebbe pesantemente danneggiato.

Un episodio che, naturalmente, non è passato inosservato e ha anzi richiamato l’attenzione dei residenti della zona. Proprio loro, preoccupati, hanno allertato le forze dell’ordine per cercare di mettere fine al raptus vandalico. In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri: l’uomo non si sarebbe placato nemmeno all’arrivo dei soccorsi: completamente fuori controllo, avrebbe preso a calci l’ambulanza. Una volta bloccato e calmato è stato identificato e sottoposto agli accertamenti del caso. Nei confronti dell'esagitato è scattata una denuncia per danneggiamento aggravato.Â

