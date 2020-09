Troppi clienti 'ammassati' durante la festa Karaoke: bar chiuso dai carabinieri

Nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa sulla prevenzione della diffusione del Covid-19, i Carabinieri della stazione di Dello hanno riscontrato alcune violazioni in un locale del paese.

Nello specifico, il titolare del bar aveva organizzato una serata karaoke - e fin qui nulla di male - che ha però attirato troppe persone nel locale. Durante il blitz i militari hanno constatato che i clienti presenti, sia nella stanza adibita all’evento musicale che nei pressi del bancone, erano molti di più rispetto al consentito. Troppi avventori e pure 'ammassati': secondo quando ricostruito dalle forze dell'ordine, non era rispettato il distanziamento interpersonale di un metro.

Per questa ragione i carabinieri hanno notificato al proprietario un'ordinanza di chiusura di 5 giorni, in attesa del provvedimento definitivo del Prefetto di Brescia. È anche scatta la multa prevista dall'ordinanza di Regione Lombardia: in tutto 280€.