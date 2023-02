Sul posto sono giunti Carabinieri e Vigili del fuoco assieme ad ambulanza e automedica. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 54enne. Nelle prossime ore si cercheranno di delineare i contorni dell'evento.

Un uomo di 54 anni è morto a causa di un "evento violento" poco dopo la mezzanotte, tra sabato 4 e domenica febbraio: questo purtroppo è tutto ciò che è emerso al momento. Il tragico evento si è verificato in un'azienda di via Cattaneo a Palazzolo sull'Oglio.

/ Via Carlo Cattaneo

Uomo muore in azienda in piena notte: giallo sulle cause