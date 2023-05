Travolto in pista da un’altra moto: Davide è morto sul colpo

Tragedia in pista al Cremona Circuit di San Martino al Lago, noto circuito a una ventina di chilometri dai confini bresciani. A perdere la vita il 47enne Davide Rolando, originario di Almese (Torino), impegnato domenica pomeriggio in una sessione di prove libere in moto, categoria Race Attack.

L'incidente in pista

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: da quanto si apprende, Davide Rolando si era appena rialzato da una caduta con la sua moto - una Bmw 1000 - quando sarebbe stato travolto da un’altra due ruote, guidata da un pilota bergamasco. Sbalzato sull’asfalto, è stato subito soccorso dai sanitari presenti a bordo pista, mentre venivano mobilitate ambulanze ed elisoccorso: è stato rianimato a lungo, ma per lui purtroppo non c’è stato niente da fare.

Chi era Davide Rolando

Come da prassi è stata aperta un’inchiesta. A seguito dei primi accertamenti medico-legali, la salma sarebbe già stata riconsegnata ai familiari. Rolando abitava ad Almese: era il titolare di un’officina e centro revisioni per auto e moto a Borgone Susa, sempre nel Torinese. Grande appassionato di moto, dal 2017 correva per la categoria Race Attack: lascia nel dolore la moglie Nadia. È il terzo pilota a perdere la vita al Cremona Circuit, in meno di un anno