Si ferisce con un chiodo, barista muore di tetano

Corre veloce sui social la notizia dell'improvvisa e prematura scomparsa di Davide Giacominelli: un volto molto noto della vita notturna cittadina, e non solo. Gestore di numerosi locali della provincia, e storico barista, era da molti considerato uno dei 're' della nottate rock'n'roll. A stroncarlo sarebbe stata un'infezione da tetano, che avrebbe contratto dopo essersi ferito con la punta di un chiodo. Inutile la corsa in ospedale, dove sarebbe arrivato in condizioni disperate: i medici non avrebbero potuto dare nulla per salvarlo. È spirato, nella notte tra mercoledì e giovedì, all'età 55 anni.

Gestore prima del bar Floriam, nel cuore di Brescia, e poi del locale Donne&Motori insieme al dj e art director Marco Obertini, Giacominelli aveva lasciato la nostra provincia diversi anni fa per trasferirsi nelle campagne del Mantovano, a Serravalle di Po, e avviare un'attività agricola. Ma il suo volto e la sua esuberante personalità sono rimasti impressi nella memoria di molti bresciani: in tanti nelle ultime ore lo hanno voluto ricordato sui social.

"Vorrei ricordarlo adeguatamente ma non è semplice visto quel contraddittorio mix di energia positiva e allo stesso tempo negativa che lo caratterizzava - si legge sulla pagina Facebook di Obertini - quell'incredibile vitalità e quella sua inesorabile spinta autodistruttiva. Una cosa è certa la parte più "dirty"e selvaggia di quel posto così bene incarnata dal suo proprietario/barista insieme a quella musica in quel momento storico è stato uno degli ingredienti fondamentali che hanno reso quegli anni davvero indimenticabili. Riposa in pace Davide: sarai sempre vivo nei ricordi dei tanti che hanno vissuto quelle strepitose nottate".