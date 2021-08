Alta Valcamonica: scomparso Davide Cattaneo, 48enne comasco

Continuano senza sosta le ricerche di Davide Cattaneo, 48enne originario del Comasco scomparso nel nulla da sabato mattina, dopo essersi incamminato nella Valle di Viso in direzione del rifugio Bozzi. Voleva recarsi a visitare le trincee delle Guerra Bianca, della quale è un grande appassionato. L'allarme è stato lanciato dai suoi familiari, quando – dopo cena – hanno incominciato a preoccuparsi non vedendolo più rientrare. La famiglia è in vacanza a Rino di Sonico.

Le ricerche sono scattate già nella notte. L'auto è stata ritrovata nel parcheggio alle porte delle Case di Viso. In campo decine e decine di uomini, tra Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Protezione Civile e volontari; in volo anche un elicottero della Guardia di Finanza. Purtroppo, nonostante le massicce operazioni su più fronti, di Cattaneo non è più stata trovata alcuna traccia: in caso qualcuno l'avesse incontrato o avesse qualsivoglia informazione, si può chiamare il 3357853483.