Muore a 36 anni mentre è in vacanza: disposta l'autopsia

E' morto in vacanza, nel sonno: aveva soltanto 36 anni. E' questo il triste destino di Davide Brunelli, residente a Quinzano d'Oglio: come scrive il Giornale di Brescia è morto nella notte tra lunedì e martedì a Monasterace, piccola località vista mare in provincia di Reggio Calabria, dove si trovava in vacanza con un amico.

Il primo a trovarlo senza vita (e a dare l'allarme) è stato proprio l'amico che era con lui. Purtroppo non c'è stato niente da fare: all'arrivo dei soccorsi Davide era già morto. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha già disposto l'autopsia.

L'ipotesi è quella di un malore improvviso, ma saranno gli ulteriori accertamenti a dare risposta. Di certo è che il giovane aveva già avuto problemi di salute in passato (con vari ricoveri in ospedale). A Quinzano lo piange il padre Luigi, i parenti e gli amici. Si dovrà aspettare ancora qualche giorno prima del rientro della salma: solo in seguito potrà essere organizzato il funerale.