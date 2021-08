Muore nel sonno a 36 anni, l'abbraccio del paese nell'ultimo addio

Saranno celebrati mercoledì mattina alle 11 i funerali di Davide Brunelli, 36 anni di Quinzano, morto per un malore mentre si trovava in vacanza con un amico a Monasterace, piccola località vista mare in provincia di Reggio Calabria. L'episodio risale a una decina di giorni fa, nella notte tra il 16 e il 17 agosto.

La salma è rimasta nel frattempo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha richiesto ulteriori approfondimenti medico-legali tra cui l'autopsia. In attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti, l'ipotesi resta quella di un malore improvviso, mentre dormiva.

Non si esclude una correlazione con i problemi di salute avuti in passato (anche con vari ricoveri in ospedale). La comunità di Quinzano d'Oglio si stringe al dolore della famiglia: Davide Brunelli lascia il padre Luigi, gli amici e i parenti. La cerimonia funebre nella chiesa parrocchiale della Pieve.