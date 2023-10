Lancio di fumogeni allo stadio, indagato minorenne: ora rischia il Daspo

È sul tavolo della Procura dei minori di Brescia la vicenda che riguarda un ragazzo di 17 anni denunciato dal Commissariato di polizia di Crema per l’accensione di alcuni fumogeni allo stadio, durante la partita Pergolettese-Pro Patria: tale condotta è considerata un reato come previsto dall’articolo 6bis L.401/1989, ovvero accensione di materiale pericoloso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

I fatti si sono svolti il 29 settembre scorso durante la partita tra Pergolettese e Pro Patria, considerata ad alto rischio in quanto tra le due tifoserie, in passato, non sono mancati episodi di violenza e intemperanza. Nell’occasione, un nutrito gruppo di ultras della squadra ospite, assiepati nella curva nord dello stadio Voltini, hanno effettuato l’accensione (vietata) di alcuni fumogeni.

Indagato a 17 anni: ora rischia il Daspo

Nei giorni successivi, attraverso i filmati della Polizia Scientifica, uno dei tifosi ospiti è stato individuato mentre accendeva i detti fumogeni. Lo stesso è stato identificato e indagato dagli agenti della Polizia di Stato, coordinati dal vicequestore Bruno Pagani: si tratta di un ragazzo di 17 anni, indagato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Brescia per la violazione dell’articolo 6bis della legge introdotta nel 1989 per contrastare la violenza negli stadi. Nei suoi confronti è stata inoltrata richiesta di Daspo, il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

A parte l’episodio dei fumogeni, la partita tra Pergolettese e Pro Patria si è conclusa senza incidenti sugli spalti: questo grazie al dispositivo di sicurezza che ha evitato che le due opposte tifoserie (o perlomeno le frange più estreme) venissero in contatto.