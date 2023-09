Giovane papà stroncato da un malore: "Il dolore ci ha tolto ogni parola"

"Si dice che a lasciarci presto sono le persone migliori: tu eri una di queste", si legge tra la 'marea' di messaggi di cordoglio apparsi in rete dopo la morte improvvisa di Daris Ghidini. Il dolore per la scomparsa del giovane padre, aveva solo 41 anni, è unanime e non potrebbe essere altrimenti: sul campo da rugby, come nel mondo del lavoro, si è distinto per l’onestà, la serietà, la bontà e l’altruismo.

Daris è stato stroncato da un malore improvviso accusato nella sua abitazione di Sorbolo, comune della provincia di Parma dove si era trasferito con la compagna e la figlioletta di 4 anni. Il grave lutto ha gettato nello sconforto non solo la comunità di Lumezzane, dove Daris era nato e cresciuto e gestiva un’azienda insieme al padre Giancarlo, ma tutto il mondo del rugby bresciano. Da giocatore aveva vestito le maglie di diversi club (Lumezzane, Calvisano, Rovato e Gussago, dove era stato anche capitano), infine si era dedicato, con dedizione e professionalità, alla crescita dei vivai di diverse società, sedendo sulla panchina delle formazioni giovanili di Rovato, Botticino e - naturalmente - dei Centurioni rugby. Tutte lo hanno ricordato con strazianti post affidati ai canali social.

"Il dolore ci ha tolto ogni parola, ma il tuo ricordo è vivissimo. Di te abbiamo apprezzato il carattere, il sorriso e anche professionalità, sarai sempre nei nostri pensieri", si legge tra i tantissimi ricordi affidati alla rete. E, ancora: "Sei stato un esempio negli spogliatoi e sul campo da gioco per i tuoi ragazzi e anche per noi genitori".

La tragedia si è consumata nella mattinata di sabato 16 settembre: trovato esanime tra le mura di casa, i tentativi di rianimare il povero Daris sono stati vani, purtroppo. La salma, dopo gli accertamenti del caso, è tornata a Lumezzane nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 settembre e ora riposa alla casa del commiato Benedini da dove, alle 16.30 di domani (giovedì 21 settembre) partirà il corteo funebre: una folla commossa di persone gremirà la chiesa della frazione di San Sebastiano per l’ultimo commosso saluto. Lascia nel dolore la compagnia Stefania, la figlioletta Mia e il papà Giancarlo.