Morto imprenditore bresciano, il dolore di moglie e figli : "Lasci un grande vuoto"

Un imprenditore capace, una persona speciale che ha sempre fatto moltissimo per il suo paese. Così Dario Gonzato viene ricordato a Rivoltella del Garda, frazione di Desenzano dove ha sempre vissuto con la famiglia e dove ha sede l’azienda - la Gpm materiali edili- che ha diretto per decenni. Si è spento nei giorni scorsi, circondato dall’amore dei figli e della moglie.

Aveva 89 anni, la maggior parte dei quali passati nella ditta - specializzata nella fornitura di materiali edili - di via degli Artigiani. A diffondere la notizia della scomparsa dell’imprenditore sono stati i figli, attraverso i canali social dell’azienda

“Quando subisci la perdita di chi ti è caro, spendi molte energie nel tentativo di reagire nella maniera giusta, ma non esiste una maniera giusta. Forse il modo migliore per onorare la memoria di chi se n'è andato è continuare a fare quello che ci ha insegnato, come ce lo ha insegnato. Così che sia con noi ogni giorno. Grazie papà”.