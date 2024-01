Morto a 62 anni ex comandante della Locale: tutto il paese in lutto

Le comunità di Carpenedolo, Castenedolo e Montichiari sono in lutto per la scomparsa di Dario Ghisini, “marito dolcissimo e padre amorevole”, scrivono i familiari nel necrologio: malato da tempo, si è spento nella notte tra lunedì e martedì a soli 62 anni. Originario di Montichiari, dove ha sempre vissuto, per 10 anni (dal 2002 al 2022, quando andò in pensione) è stato comandante della Polizia Locale di Carpenedolo, dopo quasi un ventennio di onorato servizio a Castenedolo: lascia nel dolore la moglie Eleonora, i figli Riccardo con Amelia, Nicola con Ivana, Paolo con Susanna, gli amatissimi nipoti Edward ed Eric, la mamma Albina, i fratelli Guglielmo e Giorgio, il suocero Angelo. Giovedì pomeriggio a Montichiari i suoi funerali.

Il ricordo

Così lo ricorda il gruppo comunale di Protezione Civile di Carpenedolo: “Vogliamo ricordarti con le immagini che ti ritraggono per quello che eri: una persona sempre disponibile, sorridente, sempre pronto ad affiancarci nei momenti di formazione soprattutto con i bambini della scuola primaria, sempre con una parola giusta al momento giusto. Come possiamo dimenticare i tuoi passaggi nella nostra sede, durante la pandemia, quando ancora non si capiva cosa stesse succedendo e tutto il mondo era fermo, anche solo per dire Dai che ce la facciamo. Eri una persona come poche, ci mancherai”.