Malore mentre è al lavoro, imprenditore muore poco dopo il ricovero in ospedale

Colpito da un malore improvviso, mentre saliva a bordo di uno dei camion della ditta di autotrasporti che dirigeva, rianimato a lungo dai sanitari e poi trasferito d'urgenza in eliambulanza, al Civile. Una corsa contro il tempo purtroppo vana, come inutili si sono rivelati i disperati tentativi di salvargli la vita: il cuore di Dario Baldi si è fermato per sempre dopo il ricovero nel nosocomio cittadino.

Il malore e i disperati tentativi dei sanitari

Era molto conosciuto e amato a Prevalle, dove abitava e dove ha sede l'azienda - specializzata nel trasporto di acqua, rottami, materiali ferrosi e inerti - di cui il 65enne era titolare insieme al fratello Giovanni e al figlio Antonio. La tragedia si è consumata martedì sera, proprio nella sede della ditta Fratelli Baldi di via IV Novembre: il 65enne si sarebbe accasciato all'improvviso, a causa di un attacco cardiaco, mentre saliva a bordo di uno dei mezzi pesanti.

Immediato l'allarme e tempestiva la macchina dei soccorsi: i sanitari del 118, giunti a bordo di due ambulanze e dell'elisoccorso, lo avevano rianimato per oltre 30 interminabili minuti, prima del trasferimento d'urgenza al Civile. Tutto inutile, purtroppo: il 65enne è spirato poco dopo il ricovero.

Sgomento in paese

Una morte prematura e improvvisa, che ha lasciato sgomenta l'intera comunità di Prevalle che – in queste ore – si è stretta attorno alla moglie Amalia, ai figli Antonio e Cinzia, alla mamma Maria e al fratello Giovanni. Decine di persone sono attese per la cerimonia funebre, in programma alle 16 di venerdì nella chiesa di San Zenone a Prevalle.