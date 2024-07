Controlli dei carabinieri: 5 positivi all'alcol test, ragazzo arrestato per droga

I carabinieri della compagnia di Breno hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, che ha interessato l’area della bassa Valle Camonica e – in particolar modo – il comune di Darfo Boario Terme.

Durante le operazioni, cinque persone sono state sorprese alla guida in stato di ebbrezza e i militari hanno ritirato due patenti di guida. È stato inoltre arrestato un ragazzo di 18 anni di origine tunisine, regolare sul territorio, in quanto trovato in possesso di 33 dosi di hashish, già confezionate e pronte per essere vendute.

Il giovane è accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo la convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma.