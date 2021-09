Cade una lamiera in azienda, colpito un operaio: due ambulanze sul posto

Martedì pomeriggio, un operaio di 49 anni è rimasto ferito in una ditta in via dell’Artigianato a Darfo Boario Terme. Erano da poco passate le 14.30: l’uomo stava svolgendo le sue mansioni lavorative, quando una lamiera gli è improvvisamente caduta addosso, schiacciandogli un piede.



I suo colleghi hanno subito allertato il soccorso medico: sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza, insieme ai tecnici dell’Ats Montagna. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Esine. Le sue condizioni non preoccupano.