Colpito alla testa da un tubo, grave operaio: portato d'urgenza al Civile

Operaio trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale Civile: è successo verso le 9.30 di oggi, venerdì 28 maggio, in via Fucine a Darfo Boario Terme. La vittima è un muratore 49enne, al lavoro in un cantiere per la ristrutturazione di un edificio.

Stando alle prime informazioni trapelate, pare che sia stato colpito alla testa da un tubo, staccatosi all'improvviso da un macchinario mentre stava effettuando una gettata di cemento. Sono stati i suoi i colleghi i primi a soccorrerlo e a dare l'allarme. Sul posto anche un'ambulanza e un'auto medicalizzata.