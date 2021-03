Prende fuoco un gioco, fumo avvolge ogni cosa: paura al centro commerciale

Il centro commerciale Adamello domenica sera è stato dichiarato inagibile: poco prima delle 18.30 è stato fatto evacuare a causa di un incendio divampato nell'area giochi per bambini. Le fiamme sono state domate grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco: sul posto anche un'ambulanza di Camunia Soccorso e i carabinieri del Nucleo radiomobile di Breno, intervenuti per i rilievi. Sarebbero almeno quattro le persone rimaste intossicate dal fumo.

Quando è scattato l'allarme, fortunatamente, il centro commerciale era già mezzo vuoto. Nel fine settimana, ricordiamo, in zona arancione possono aprire solo le attività essenziali, i supermercati, i negozi alimentari (ma solo d'asporto). A scatenare l'incendio un (probabile) corto circuito in una giostrina per bambini, di quelle che funzionano a gettoni.

Fiamme al centro commerciale: quattro intossicati

A dare l'allarme alcuni dipendenti del vicino McDonald's: tempo pochi attimi e tutto il centro commerciale era stato invaso da una densa coltre di fumo, quasi irrespirabile. Le fiamme sono divampate rapidamente a causa dei materiali altamente infiammabili (plastica e componenti elettrici): ma sono state subito circoscritte, altrettanto rapidamente.

Come detto sarebbero almeno quattro gli intossicati, in modo lieve, dipendenti del McDonald's o del centro commerciale: tre ragazzi di 19, 22 e 24 anni e una giovane donna 41enne. Sono stati visitati sul posto e non hanno nemmeno avuto bisogno di essere trasportati in ospedale. Una volta spento l'incendio, e a seguito di accertamenti tecnici, i Vigili del Fuoco hanno dichiarato inagibile lo stabile, che quindi lunedì mattina non ha potuto riaprire.