Violenta lite in un condominio: carabiniere morso all'orecchio

Folle aggressione ai carabinieri: intervenuti per sedare una lite di condominio, sono stati aggrediti da un 60enne del posto, e uno di loro è stato addirittura morso all'orecchio. E' successo nella notte tra giovedì e venerdì a Darfo Boario Terme. L'uomo che ha aggredito i militari è stato arrestato: bresciano e già noto alle forze dell'ordine, per lui è scattato l'obbligo della firma in attesa del processo (è accusato di resistenza e oltraggio).

La lite in condominio

Sono stati i vicini di casa ad allertare il 112, preoccupati per gli schiamazzi. Intenti in una furibonda lite sia il 60enne che un altro inquilino del condominio: tra urla e spintoni, sono stati interrotti dall'arrivo della pattuglia. Ma alla vita dei carabinieri, il 60enne di cui sopra ha dato di matto: insulti, poi calci e pugni e spintoni, infine il morso all'orecchio.

Non senza fatica è stato arrestato e trasferito in caserma dove ha passato una notte in guardina, nella camera di sicurezza. Venerdì mattina è stato accompagnato in tribunale e processato per direttissima: l'arresto è stato convalidato con obbligo di firma. Sarà chiamato di nuovo in tribunale al momento del processo.