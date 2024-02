L'alcol accende la miccia: furibonda lite fuori dal bar, arrivano i carabinieri

Motivi e dinamica restano da chiarire. L’unica certezza è il trambusto provocato fuori da un bar di via Trento, a Darfo Boario Terme, da due uomini piuttosto alticci e turbolenti. Ad infiammare gli animi, pare, i troppi aperitivi alcolici consumati. Urla e insulti, ma non si esclude che siano venuti alle mani: tanto che alcuni testimoni hanno ritenuto opportuno chiamare il 112.

L’allarme è scattato, verso le 19.30 di giovedì 1 febbraio, in codice rosso: sul posto sono state inviate d’urgenza un’ambulanza e un’automedica, oltre a una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Breno. All’arrivo dei militari, l’emergenza era già rientrata e gli animi in parte placati. I ‘contendenti’ sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Esine per gli accertamenti del caso.

Nessuna conseguenza, almeno per ora: le lesioni riportate da entrambi sono lievi e non sufficienti a fare scattare un’indagine d’ufficio, ma - qualora lo ritenessero opportuno - potranno sporgere denuncia.