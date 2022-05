Sfondano la vetrina di un locale con sedie e bottiglie: sei ragazzini nei guai

In un sabato sera di autunno inoltrato avevano devastato la vetrina di un locale di via Olcese, a Darfo Boario Terme. Con una furia mai vista, avevano lanciato sedie, cestini e bottiglie contro la vetrata. Tutto perché il titolare del Kebab li aveva richiamati, chiedendo loro di mettere fine a urla e schiamazzi che stavano infastidendo - e non poco - i residenti della zona. Ora, per loro, è scattato il divieto di mettere piede nei locali pubblici. Lo ha deciso il Questore di Brescia al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Breno.

Si tratta di sei ragazzi, due dei quali minorenni all'epoca dei fatti, che vivono tra Darfo e Costa Volpino. Erano stati identificati pochi giorni dopo dall'accaduto e avevano tutti ammesso le loro responsabilità. Preziosissimo, per dare un nome e un volto ai giovani, è stato il video che immortala la (vergognosa) scena. Il filmato era stato pubblicato anche sui social.

Come detto, nei giorni scorsi nei loro confronti è stato emesso il "Daspo Willy". Si tratta di un provvedimento amministrativo, introdotto nel 2020, per prevenire disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento e tentare così di arginare la movida violenta.