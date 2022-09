"Io sono Dio!": semina il caos nel bar di paese, lo portano via in ambulanza

Notte piuttosto movimentata in un locale del centro di Boario Terme: un cliente ha letteralmente dato di matto, spaccando pure qualche bicchiere. Nessuno si è fatto male, per fortuna, ma per cercare di calmare l’uomo sono dovuti intervenire i carabinieri.

Tutto è cominciato poco prima delle 22.30 di domenica, quando un uomo di circa 55 anni è entrato in un bar di via San Martino, in preda a un forte stato di agitazione. “Io sono Dio”, avrebbe detto il 55enne appena varcata la soglia del locale. Poi attimi concitati: mentre urlava frasi senza senso, avrebbe prima arraffato e poi spaccato alcuni bicchieri.

Accompagnato fuori dal locale, avrebbe continuato a dare di matto, così è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze. L’uomo è stato fermato dai carabinieri, che sono sopraggiunti in pochi minuti insieme a un’ambulanza di Comunia Soccorso e a un’automedica. Una volta tranquillizzato, è stato affidato alle cure dei sanitari e poi trasportato all’ospedale di Esine.