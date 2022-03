Uomo privo di sensi tra le siepi, l'allarme dei passanti: era ubriaco fradicio

Era talmente ubriaco da non reggersi più in piedi, così si è sdraiato e ha chiuso gli occhi per cercare di smaltire la sbornia. Disteso tra due siepi, apparentemente privo di sensi: lì sarebbe rimasto per un bel po' di tempo, almeno finché i passanti non hanno dato l'allarme.

La chiamata alla centrale operativa del 112 è scattata, in codice rosso, verso le 21.20 di sabato da via Alcide de Gasperi, la strada che attraversa il centro abitato di Darfo Boario Terme. Sul posto sono stati inviati i carabinieri di Breno, i volontari di Pisogne soccorso, giunti a bordo di un'ambulanza, e un'auto medica. Nessun grave malore: ai sanitari sono bastati pochi minuti per capire che l'uomo, un 51enne straniero, aveva alzato decisamente troppo il gomito.

L'uomo è stato identificato dai militari poi è stato trasferito in ospedale, a Esine, per ricevere le cure del caso.