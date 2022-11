Controlli a tappeto, "strage" di patenti: 15 automobilisti ubriachi alla guida

A poche ore dalla giornata mondiale dedicata al ricordo delle vittime della strada che si celebra oggi, domenica 20 novembre, i carabinieri della compagnia di Breno hanno rinforzato i servizi di controllo del territorio, per garantire la sicurezza degli automobilisti e contrastare eventuali condotte illecite alla guida, causa sempre più frequente di incidenti, anche gravi, sulle strade della Vallecamonica.

Due i posti di controllo predisposti, nella notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre: uno a Sonico, l'altro a Darfo Boario Terme. Il bilancio è di 15 patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza. Per 5 automobilisti, di età compresa tra i 30 e i 61 anni, è scattata anche la denuncia in stato di libertà: il loro tasso alcolico era infatti superiore alla soglia di 0,8 g/l. Altre dieci persone sono state segnalate alla prefettura, in quanto il loro tasso era compreso tra 0,5 e 0,8: oltre al ritiro della patente dovranno pagare una multa.