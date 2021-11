Darfo Boario Terme: è morta all'età di 71 anni Rosa Pedersoli

Se n’è andata in punta di piedi Rosa Pedersoli, 71 anni, dopo aver combattuto per un breve tempo contro una grave malattia. Insegnante in pensione, negli ultimi anni della sua carriera aveva lavorato al liceo Golgi di Breno.

Ricordata come una persona sempre disponibile, aveva ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale a Darfo dal ‘76 al ‘82. Attivista instanvabile in numerose associaizioni, si era esposta in prima persona in diverse battaglie ambientali: era la storica portavoce dell’Osservatorio territoriale darfense, oggi Legambiente, oltre ad essere stata vicepresidente dell’Anpi camuna e membro della commissione Pari Opportunità.



Pedersoli era anche socia del circolo culturale Guglielmo Ghislandi: “Con profonda commozione diamo la triste notizia che è morta Rosa Pedersoli – ha scritto in una nota il circolo –. Rosa ha chiesto che ognuno la ricordasse nei modi meno formali, più vicini al suo essere donna impegnata e propositiva…una passeggiata in montagna, un albero piantato, gesti significativi e semi sparsi. Ogni amico, gruppo, associazione, coordinamento, valuterà come ricordarla”.

Pedersoli lascia nel dolore il figlio Leonardo, la mamma Maria, i fratelli Gian Paolo e Leonardo e Luisella. Per sua volontà non sarà celebrata alcuna funzione: sarà possibile renderle l’ultimo saluto nella sala del commiato in via del Sacco a Darfo.