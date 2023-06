Botte da orbi in strada: volano calci e pugni, un ferito in ospedale

Le urla e poi le botte: una rissa in pieno giorno, sotto gli occhi dei passanti che non hanno esitato ad allertare il numero unico per le emergenze. Protagonisti della scazzottata, avvenuta nel primo pomeriggio di ieri (lunedì 5 giugno) nella zona dell'autostazione di Darfo Boario Terme, 4 uomini di origine moldava.

Scattato l’allarme, poco prima delle 15. 30, sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118. I militari hanno riportato la calma prima che la situazione degenerasse ulteriormente, mentre i volontari di Camunia soccorso hanno prestato le prime cure all’uomo che ha avuto la peggio nella zuffa. Per lui pare qualche contusione ma nulla di grave: è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Esine per gli esami e le medicazioni del caso e poi ricoverato in codice giallo.

Ancora da chiarire le motivazioni all’origine dell’episodio: quello che è certo è che i 4 uomini se le sono date di santa ragione, colpendosi con calci e pugni prima dell’arrivo sul posto dei militari.